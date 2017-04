Le célèbre humoriste-comédien sénégalais Samba Sine alias Kouthia s’est fait remarquer à Montréal où il s’est produit le dimanche 16 Avril, dans le cadre des festivités de la 5e édition du Mois du Sénégal au Canada 2017 qui a démarré le 1er du mois courant et se poursuit jusqu’au 29 avril.

Le spectacle, organisé par le Regroupement Général des Sénégalais du Canada (RGSC), s’est déroulé au Centre Culturel Marocain Dar Al Maghrib, à Montréal et a fait salle comble avec un public très conquis à la sortie. Sous le nom de Journée Téranga, cette activité a permis aux sénégalais mais également aux personnes issues des autres communautés de Montréal de jouir de plus d’une heure de rires et de détente, le tout avec une note informative sur le plan politique, économique et sportive, comme à l’accoutumée.

Ce fut la première présence au Québec du talentueux humoriste-comédien Kouthia pour un show, à la fois, « pimenté, sucré et salé » qui prouve que la liberté d’expression peut être saluée dans son pays natal.

Le Regroupement Général des Sénégalais du Canada s’est réjoui de sa venue. Avec ses gesticules et ses pas de danse grotesques, ses hilarants tenues de scènes et maquillage à base de charbon ou de talc et surtout son improvisation audacieuse et impartiale traitant de diverses actualités du pays de la Téranga et du reste du monde, entre autres, Kouthia est une icône incontestable de l’humour au Sénégal. Et c’est à l’unanimité que le Regroupement Général des Sénégalais du Canada a choisi de remettre un prix pour honorer et reconnaitre le travail de Kouthia qui ne cesse de s’illustrer de manière manifeste en tant que humoriste-comédien au Sénégal.

Angélique Marguerite Berthe Diène RGSC