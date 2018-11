Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), Abdoul Mbaye, repris par L’Observateur, avance que le Sénégal se porte mal économiquement. Que les statistiques positives que brandit le gouvernement sont fausses.

« Lors d’une conférence que j’animais récemment à Paris, j’ai attiré l’attention sur les mensonges statistiques et de présentation du Sénégal comme un pays économiquement viable et en progrès rapide, a lancé l’ancien Premier ministre lors d’une tournée à Rufisque, ce mercredi. Tout cela n’est que mensonge parce que les populations souffrent. La vérité finira par éclater », lance-t-il.

Abdoul Mbaye a affirmé que « l’État a des problèmes de ressources internes. Il ne peut pas payer les entreprises qui travaillent localement. Il ne peut pas, non plus, boucler son budget et le Fonds monétaire international vient de le souligner ».

En cause ? Le président de l’Act pointe les grands projets du pouvoir. Il dit : « Nous avons dénoncé très tôt cette frénésie de grands projets dans lesquels est engagé le gouvernement. Dès lors que vous faites des grands projets de cette nature vous vous endettez beaucoup à l’extérieur. »