La polémique alimentée par la sévère sortie de Pape Cheikh Sylla sur le livre de Papa Ngagne Ndiaye est loin de s’estomper. Pour avoir traité la radio Oxy Jeunes de structure d’accueil des « ratés de la banlieue », Pape Cheikh a soulevé l’ire de la plupart d’anciens de la station Fm de Pikine. Mamadou Mohamed Ndiaye, l’un d’eux, a frappé fort sur les ondes de Rfm ce matin. Très en colère, il dit : « moi je suis fier d’être passé par cette radio. Oxy Jeunes est pour les ratés, ok. Mais que Pape Cheikh dise qu’il y est allé négocier une émission pour sa femme ». Il assène : « on n’a jamais vu quelqu’un sortir du Cesti et qu’on dise que c’est un homosexuel. Je n’entre pas dans les détails ».



