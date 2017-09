XALIMANEWS-En exigeant de fermer le consulat de Russie à San Francisco et deux annexes à New York et Washington, les États-Unis passent à l’étape «chaude» de la guerre diplomatique, constate un expert russe.

Avec leur exigence de fermer le consulat de Russie à San Francisco et deux établissements consulaires situés à New York et Washington, les États-Unis sont passés à la phase «chaude» de la guerre diplomatique, a déclaré Leonid Sloutski, président de la commission des affaires étrangères de la Douma (chambre basse du parlement russe).

«L’exigence de fermer le consulat est une démarche extrêmement injuste. Elle signifie que les États-Unis passent à l’étape « chaude » de la guerre diplomatique [en d’autres termes, ils ont décidé que la guerre diplomatique ne serait plus froide mais chaude, ndrl]. La fermeture d’une structure à l’étranger, c’est bien plus sérieux que l’expulsion de diplomates et même qu’une « amputation » illégale de propriété diplomatique», a-t-il dit aux journalistes.

Leonid Sloutski a rappelé que Moscou était contraint de réagir à des incidents de ce genre. La question de savoir s’il faut «continuer à céder aux provocations américaines en s’engageant pratiquement dans la voie de la réduction des relations diplomatiques» reste ouverte, a-t-il fait remarquer.