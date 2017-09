Après la guerre l’armistice. C’est du moins ce que l’on comprend à travers le dernier vœu émis par Abdoulaye Wilane qui plaide pour la libération de Khalifa Sall en marge de la levée du corps de Djibo Leyti Ka.

Selon le porte parole du Ps, il est temps que le leader de Manko Takhawou Sénégal soit élargi de prison. « Aujourd’hui mon plus grand souhait est que Khalifa sorte de prison », dit-il soulignant le statut de parlementaire du maire de Dakar.

Mieux renchérit-il, Khalifa Sall après avoir resté plus de six mois en prison devrait bénéficier de la présomption d’innocence pour occuper son poste à l’assemblé nationale.

Last but not least, le dernier événement qui vient de frapper le pays avec la mort de Djibo Ka doit selon Abdoulaye Wilane, appeler à une introspection et à une remise en question sur la nécessite de cultiver la paix des coeurs dans l’espace politique Sénégalais.

Surtout que depuis qu’il est en détention à la Mac de Rebeuss, Khalifa Sall vit des moments difficiles en prison suite aux décès conjugués de son frère aîné de son beau père au moment ou sa mère est alitée pour cause de longue maladie. « Khalifa Sall doit sortir de prison pour une décrispation de l’espace politique », insiste t-il sur un ton empreint d’émotion.

senego.com