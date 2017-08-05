Les vérités d’un Sénégalais au Président Macky Sall…regardez !!!
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Les vérités d’un Sénégalais au Président Macky Sall…regardez !!!
Les vérités d’un Sénégalais au Président Macky Sall…regardez !!!
DIAMBAR, NE TE FATIGUES PAS. VOTRE SOIT DISANT PRESIDENT DAFFA TOULL AYE WAAKHI DEUGG. DIAMBAR, LE POUVOIR REND DINGUE. LE POUVOIR KHADIOUL SI BOPPOU GOLLO. UN PRESIDENT QUE SON PROPRE PEUPLE REELIT SACHANT CONSCIEMMENT QU IL A AVOUE POSSEDER 8 MILLIARDS FRS CFA EN UN LAPS DE TEMPS. CE PEUPLE EST MAUDIT A JAMAIS. HEUREUSEMENT POUR MOI ET D AUTRES SENEGALAIS QUI SONT PARVENUS A DECROCHER LA NATIONALITE D AUTRES PAYS 100 OOO FOIS PLUS DEMOCRATIQUES OU LE RESPECTS DES DROITS DE L HOMME PRIME SURTOUT SUR TOUT. LA LIBERTE VEUT DIRE TOUT. MERDE L AFRIQUE. AFRICAINS, IL FAUT FAIRE TOUT POUR SORTIR DE CET ENFER AU RISQUE DE LE REGRETTER UN JOUR. OBAMA N A MEME LA MOITIE DE LA RICHESSE DE MAQUIS SALL. A QUOI BON VIVRE SI VIVRE DOIT ETRE ASSIMILE A CHERCHER SA PITANCE CHAQUE JOUR QUE DIEU CREE. YALLAH MOO BARRI FAYDA ,MO BARRI FOULLEU. YALLAH DOU BAYALE KEN TOOLLEUM.