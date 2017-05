New York le 11 mai 2017

Lettre ouverte à mes compatriotes sénégalais d’Amérique du Nord et d’Océanie.

Chers compatriotes sénégalais,

le 30 juillet 2017, pour la première fois de son histoire, la diaspora sénégalaise va participer aux élections législatives en élisant ses propres représentants à l’Assemblée nationale. Pour représenter mes compatriotes résidents aux États Unis, au Canada et en Océanie, je me porte candidat à ces élections.

En vous présentant ma candidature, je fais suite aux demandes de nombreux compatriotes qui appuient et encouragent ma démarche mais, aussi, je vous décline ma volonté de continuer de servir ma communauté, cette fois-ci à la plus haute instance de l’assemblée législative où, comme vous le savez, de nombreuses questions concernant l’immigration et les immigrés tardent à être traitées comme il se doit dans notre pays.

Marié et père de quatre enfants, je suis établi à New York depuis 1991. Titulaire d’un associate à Bronx Community college et d’un bachelor (B.A) en droit international criminel à John Jay of Criminal Justice de New York, j’ai travaillé comme assistant dans plusieurs firmes d’avocats à New-York avant de créer ma propre entreprise aujourd’hui spécialisée dans l’import-export.

Depuis janvier 2011, je siége comme conseiller au Conseil de la commune de Harlem (Harlem Community board) où je représente la communauté africaine. Auparavant, j’ai exercé les fonctions de secrétaire général de l’Association des Sénégalais d’Amérique (ASA) avant de devenir, durant deux mandats successifs (2006 à 2010), le président de cette association au redressement et à la consolidation de laquelle ma contribution a été importante.

Sur le plan politique, alors membre du PIT, j’ai participé à l’élaboration de la Charte des Assises nationales, section États Unis d’Amérique, sous la présidence effective de messieurs Denis Ndour et Baba Diaw. J’ai aussi été élu, en septembre 2011, coordonnateur du Mouvement du 23 juin (M23), section USA. Membre l’UCS du président Abdoulaye Balde, aujourd’hui, je suis le coordinateur de la coalition Mankoo Wattu Sénégal, section USA. Membre fondateur de l’Association des ressortissants et sympathisants de la Casamance (ARESCA), je suis maintenant un membre actif de la Convention des Casamançais d’Amérique (CCA).

En résumé, ma formation académique, mon expérience politique et dans le mouvement associatif ainsi que le soutien de nombreux compatriotes à ma candidature déclarée m’autorisent à tendre la main à tout le monde et à demander votre appui pour vous représenter à l’Assemblée nationale du Sénégal.

Je compte sur vous tous, femmes et hommes de la diaspora sénégalaise de l’Amérique du Nord, pour œuvrer ensemble – et avec chacune et chacun de vous – afin de faire avancer, au profit exclusif des expatriés et de tous les sénégalais, la difficile bataille autour du dossier de l’immigration et des immigrés en Amérique du Nord (USA-Canada) et en Océanie.

Ibrahima Solo Diafouné Email : [email protected]