XALIMANEWS : Les députés sont convoqués en séance plénière le jeudi 02 novembre 2017 à 16H00. L’ordre du jour porte sur la ratification de la liste des membres de la Commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l’immunité parlementaire du député Khalifa Ababacar Sall.

Les 11 membres proposés pour siéger dans cette commission sont : Aymerou Gning, Seydou Diouf, Cheikh Seck, Pape Biram Touré, Ndèye Lucie Cissé, Awa Guèye, Dié Mandiaye Bâ et Ndèye Diémé Bâ (Majorité), Me Madické Niang et Mamadou Diop Decroix (Opposition) ainsi que Déthié Fall (Non-inscrit).

Une fois le choix de ces membres entériné, ces derniers doivent auditionner le député intéressé (Khalifa Sall en l’occurrence). Pour sa défense, le maire de Dakar peut choisir un de ses collègues députés (article 52 du règlement intérieur de l’Assemblée).

Ce n’est qu’après cette audition que la commission ad hoc décidera de proposer à la plénière de lever l’immunité de Khalifa Sall ou non.