Cette course vers l’Hémicycle teintée d’égoïsme

Pue la boulimie du pouvoir et de l’avoir illégitime

Avec de tels prétendants, les populations dans le besoin

Resteront longtemps engouffrer dans le besoin

Ils élèvent le ton orgueilleux

Devant leurs courtisans malheureux

Éblouis par l’appât illusoire

De leur discours dérisoire

O peuple! Dans cette politique de pourriture

N’espère point de saines nourritures

Puisque les motivations des aisés

S’en foutent des tourments des lésés

Les listes pullulent

Les postulants ululent

Et ça sent l’arnaque

Dans toutes les barques

Troupes de tartuffes incroyables

Aux ambitions crypto personnelles

Cohorte de mauvais instincts

A l’assaut des funestes festins

L’Hémicycle, comme une « Caverne d’Ali Baba »,

Aiguise leur appétit et le débat vole bas

Dans les oreilles fatiguées et abasourdies d’honnêtes citoyens

Dépités par autant d’hypocrites vacarmes de leurs concitoyens

Pourtant, ils disent vouloir servir

Faudrait-il en pleurer ou en rire?

Pua! Par leur passé et leurs agissements insipides

Ils confirment davantage leur nature cupide

Esprits hermétiques, cœurs avares

Ils irradient le mensonge… ces très chers politicards

Sans foi ni loi, pavanant dans leur paraître argenté

Leurs villas, voitures, vêtures, voyages volés

Que le ver, comme une verge en rut dressée,

Viole le coffre de leurs vices et étale leur stupide vanité

Sous le soleil tout chaud de la vérité

Qui éveille les consciences, par leurs duperies, envoutées

Aucun changement, en bien, ne viendra d’eux dans l’Hémicycle

C’est le Léviathan tenant le peuple encerclé dans son cycle

Il tourne et retourne, arrogant, mordant sa propre queue

O Seigneur! Quelle issue espérée pour rendre ce peuple heureux?

Tafsir Ndické DIEYE

Poète Romancier Chroniqueur

Parrain Des Palabres poétiques de Lyon

Lauréat du Diplôme d’honneur de l’Édition 2017

D’Africa50lyon et Amis de l’Afrique