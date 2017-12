XALIMANEWS : La détention de l’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, à la Cour pénale internationale (Cpi), à la Haye, continue de susciter des réactions tant du côté de la Communauté internationale que de ses amis proches affirme Guy Labertit.

Les dernières publications de Médiapart n’ont pas laissé indifférent l’ancien délégué Afrique du Parti socialiste français, aujourd’hui adjoint au maire de Vitry sur Seine et compagnon de longue date du célèbre prisonnier.

Dans l’entretien qu’il a bien voulu nous accordé, lors d’une manifestation de la diaspora togolaise à Bastille, Guy Labertit revient sur cette incarcération qu’il juge arbitraire et ne manque pas d’indexer l’ancien procureur Louis Moreno Ocampo, l’actuel président, Alassane Ouattara, et l’ex-président français, Nicolas Sarkozy.

Monsieur Guy Labertit, il n’y pas longtemps des médias français ont sorti des dossiers concernant la détention de votre ami Laurent Gbagbo que certains jugent arbitraire. Qu’en est-il aujourd’hui après ces révélations qui menacent la crédibilité de la Cour?

Je suis membre du Parti socialiste et adjoint au maire de la première ville du Val de Marne, Vitry. Ce n’est pas en tant qu’ami de Laurent Gbagbo que j’interviens, mais en tant qu’analyste de la situation. Je constate d’abord que ce ne sont pas les médias français qui ont sorti des choses mais c’est à la charte européenne que les pratiques du procureur Ocampo à la CPI ont été mises à la lumière. A savoir ces trafics financiers avec ses comptes offshores et aussi les conditions dans lesquelles, il a fait procéder à l’arrestation du président Gbagbo en violant, d’ailleurs, tous les principes du droit international avec le soutien diplomatique de la France à l’époque. Je crois que c’est ça qui a été révélé. Aujourd’hui, on voit où en est le procès.

On voit que depuis maintenant deux ans, les témoins à charge du procureur ont fini pratiquement de défiler et qu’il n’y a pas une seule charge qui a été retenue pouvant conduire à une condamnation pénale du président Gbagbo. Je considère donc qu’aujourd’hui tout le travail que nous avons fait pour dénoncer les conditions de son arrestation et tout ce qui s’était passé se trouvent parfaitement justifié.

Je dis hélas, pour lui, puisqu’il est enfermé injustement depuis six ans et demi. On a eu à faire un grand battage médiatique. Mais, au fond, quand on est devant la justice, devant un procès on se rend compte qu’il n’y a aucune charge. Pourtant, tous les témoins à charge ont défilé à la Haye.

Source: Linfodrome.com