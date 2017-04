«Initiative 2017» organise une grande manifestation citoyenne «pour la défense de l’Etat de droit, de la démocratie et de l’indépendance de la Justice et pour la libération du maire de Dakar, Khalifa Sall, et de tous les autres détenus pour des raisons politiques».

Composée de l’AD Pencco, l’ANC, FSD/BJ, Parti Socialiste (PS) des Valeurs et Mouvement d’initiatives et d’Actions, Taxawu Dakar, Vision-Sénégal en plus des partis de Manko ; AJ/PADS, Bokk Gis Gis, le Grand Parti (GP), le PDS, Rewmi, Tekki, «Initiative 2017» organise une grande manifestation citoyenne «pour la défense de l’Etat de droit, de la démocratie et de l’indépendance de la Justice et pour la libération du maire de Dakar, Khalifa Sall et tous les autres détenus pour des raisons politiques». La manifestation aura lieu le samedi 13 mai prochain sur le Boulevard Général de Gaulle, à Dakar, à partir de 15 heures.

Dans ce sillage, «Initiative 2017» entend associer en tant que parties prenantes toutes les organisations sociales, religieuses, politiques et de la société civile et appelle «tous les citoyens à se mobiliser pour la réussite de cette manifestation et pour que Khalifa Ababacar Sall et autres soient les derniers détenus politiques dans notre pays».

L’Essentiel.sn