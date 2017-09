XALIMANEWS-Le Doyen des juges a rejeté la demande de liberté d’office introduite par les avocats de Khalifa Sall le 16 août, suite à l’élection comme député du maire de Dakar. Seneweb a appris de bonnes sources que l’ordonnance a été prise hier, mercredi 30 août, et la notification transmise à la défense ce jeudi.

Joint par votre site, un des conseils du maire de Dakar, Me Cheikh Khoureychi Ba, a révélé que ses confrères et lui vont interjeter appel dans les jours à venir. Auparavant, sur sa page Facebook, la robe noire a dénoncé le maintien en détention de Khalifa Sall, malgré son siège de parlementaire.

“Le refus du Doyen des juges, Samba Sall, de libérer Khalifa Sall, suite à son élection le 30 juillet dernier, constitue, pour tous les professionnels du droit, une puissante interpellation à laquelle nul ne saurait rester coi”, a-t-il déclaré, dans son post.

Me Bâ d’ajouter : “Il y a la Constitution de notre pays, qui est tout pour nous, mais que des gens piétinent. Cela est tellement grave. Aujourd’hui on ne parle plus de Khalifa Sall comme maire simple. Il est devenu député. Si on se fie à la Constitution et aux règlements intérieurs de l’Assemblée, il bénéficie, maintenant de ce qu’on appelle l’inviolabilité parlementaire. Et le juge, sans même qu’on le demande devait ordonner sa mise en liberté.

Source : Seneweb