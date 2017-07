Wade dit lors de sa récente interview avec Ahmed Aidara : « Macky Sall est allé voir l’émir du Qatar qui, soit dit en passant, est un ami de Karim. Il a dit qu’il traversait une situation difficile du fait que son ami était en prison et qu’il souhaitait le relâcher. C’est pourquoi il lui demandait de l’aider en venant le chercher à Dakar pour l’acheminer au Qatar. C’est comme cela que le procureur du Qatar a été envoyé le chercher. Karim ne voulait pas sortir de prison et c’est sur mon insistance qu’il a fini par accepter, d’autant que je lui ai dit que les élections étaient encore loin et qu’il pouvait aller au Qatar en attendant »

Dans mon article du 20 Mai je disais: Je ne suis pas Mackyste mais arrêtons de dire que Karim Wade est forcé à l’exil. On lui a proposé de choisir entre finir sa peine de prison à Rebeuss ou aller la finir au Qatar. Il a accepté d’aller au Qatar, personne ne l’a forcé. Son papa Abdoulaye Wade a signé ce qu’on appelle “un pacte de non agression” en jargon franc-maçonnique, ce qui veut dire Karim Wade libre mais hors du Sénégal et sans jamais parler en mal du président Macky Sall dans la presse. Ce qu’il respecte bel et bien d’ailleurs, donc y a aucun forcing. S’il était courageux il serait resté pour finir sa peine dignement à Rebeuss.

-Wade doit savoir que les sénégalais sont instruits, ils lisent, réfléchissent, analysent, constatent… Maintenant les interrogations sont les suivantes:

1- Si le président Macky Sall a sorti Karim Wade de force du Sénégal comment se fait t’il que sa liberté de sortie du Qatar soit aussi restreinte?

2- Étant donné que Karim Wade dispose de la nationalité Française (nous le savons tous), pourquoi ne prend-il pas un vol pour aller en France?

3- Pourquoi Wade et toute sa petite famille sont partis à Doha passer Noël avec Karim Wade?

4- Pourquoi Wade au-delà de ses 91ans ne peut pas admettre qu’il a négocié la sortie de son fils avec un gentleman agrément et sachant que dans les négociations il a bien accepté la condition que Karim Wade ne se présenterait pas aux présidentielles de 2019?

Wade peut bel et bien mentir à son directoire de parti et à ses militants mais il ne peut pas mentir aux intellectuels qui composent le pays. Il a accepté un deal qu’il comptait d’avance contourner aux législatives 2017 parce qu’il croit à la probabilité que le president Macky Sall n’aura pas la majorité à l’assemblée nationale et qu’une loi d’amnistie sera votée en faveur de son fils. Raison pour laquelle il tente le suicide en allant en campagne pour espérer nous la faire à la Papa Wemba.

Tahirou Sarr

Analyste et Conseiller Politique