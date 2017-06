Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Les choses semblent se compliquer pour les ressortissants sénégalais détenus en Lybie. En effet, ils seraient une cinquantaine à être pris en otage par des mercenaires. Et, ils risqueraient d’être tués dans les jours à venir si leurs familles ne s’acquittent pas de la rançon fixée à 600.000 francs CFA.

Selon une source, l’un d’entre eux a réussi à communiquer via son téléphone mobile et en a profité pour lancer un appel aux autorités étatiques. “Svp, sauvez-nous parce qu’ils ont déjà tué quelques-uns d’entre nous. Il n’y a pas que des Sénégalais. Il y a des Maliens, Guinéens…svp, sauvez nous, svp” a t-il écrit sur le message avec en pièce jointe sa photo et son adresse au Sénégal.

Ils étaient tous des candidats aux fameuses embarcations de fortune qui ont voulu migrer vers l’Europe, précisément en Italie.