XALIMANEWS : Un document confidentiel des Nations unies rapporte une augmentation du trafic d’êtres humains en Libye. D’après les experts onusiens, les forces libyennes aident les groupes rebelles dans leur contrôle des routes migratoires.

Remis aux quinze membres du Conseil de sécurité, ce rapport de 157 pages note aussi les tentatives de l’État islamique pour se rapprocher des trafiquants de migrants dans le sud de la Libye depuis l’éviction du groupe terroriste de Syrte (à 450 km à l’est de Tripoli) en 2016.

« Le trafic d’êtres humains est à la hausse en Libye, avec des violations majeures des droits de l’homme », indique le document consulté lundi par l’AFP. Les experts font part de leur préoccupation « sur la possible utilisation d’installations et de fonds étatiques par des groupes armés et des trafiquants pour renforcer leur contrôle des routes migratoires ».

Des migrants livrés aux trafiquants

Le rapport cite également plusieurs cas de migrants arrêtés par des agents libyens avant d’être remis contre paiement à des trafiquants d’êtres humains.