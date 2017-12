XALIMANEWS : Le FC Barcelone se déplace au Real Madrid ce samedi (12h00) pour un Clasico qui se joue dans un contexte tendu tant sur le plan politique que sportif. Le Barça, leader de Liga, peut torpiller son rival. De son côté, l’équipe de Zinedine Zidane espère relancer la Liga.

Difficile de rêver d’un meilleur bouquet final pour conclure 2017 en Liga ! Un Clasico est toujours un rendez-vous particulier. Celui de ce samedi ne déroge pas à la règle. Il a même une connotation encore un peu plus symbolique. Il est plus politique que jamais avec les élections en Catalogne. Mais s’il dépasse le cadre purement sportif, l’enjeu sur le terrain est également crucial. Le Real Madrid n’ayant pas vraiment le droit à l’erreur.

En cas de victoire sur la pelouse de Santiago-Bernabeu ce samedi, le FC Barcelone prendrait 14 points d’avance sur son rival. Un gouffre qui passerait très mal pour les supporters merengue même si les protégés de Zinedine Zidane ont presque tout raflé en 2017. Invaincu cette saison en championnat, fort de ses deux dernières sorties marquées par six buts sans en encaisser, le Barça sait qu’il possède une occasion en or de faire mal à son adversaire numéro 1.

A l’inverse, un succès merengue relancerait cette Liga 2017-2018 alors que les Catalans dominent leur compétition domestique depuis le coup d’envoi de cet exercice. Mais il ne faut pas vendre trop vite la peau d’un Real qui souhaite confirmer que sa mauvaise passe est derrière lui. On parle quand même de la meilleure formation européenne de ces dernières années qui est parvenue à dérocher huit titres sur dix possibles depuis janvier 2016.

Entre le contexte, la situation du Real au classement, le duel Messi-Ronaldo ou encore le Barça qui veut éviter la passe de trois défaites de rang face au Real, tout est réuni pour offrir un beau d’artifice. Aussi passionnant qu’haletant. Vivement 12h00 pour le match des clubs le plus regardé au monde.