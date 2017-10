La directrice de l’ANCAR pour la zone sylvo-pastorale, Dr Lala Diassé Sall, a exhorté vendredi les maires à s’inspirer de la commune de Keur Momar Sarr, qui prévoit d’inscrire une ligne de crédit dans son budget 2018 pour accompagner la recherche-développement dans la région de Louga.

‘’Le maire de Keur Momar Sarr, M. Dioumbory Ka, a annoncé l’inscription dans son budget de 2018 d’une ligne de crédits pour appuyer ce cadre’’, a dit Mme Sall au cours d’un atelier de renforcement de capacité des membres du cadre de concertation mis en place dans la région pour mener des activités de recherche-développement.

Elle a rappelé que ce cadre avait été mis en place en 2003 mais ne fonctionnait pas correctement, du fait de l’absence de moyens. Il a été relancé en 2016 par le gouverneur de Louga et fonctionne timidement grâce à une subvention du Fonds national de recherches agricoles et agro-alimentaires (FNRAA) qui a signé une convention avec l’ANCAR qui assure un maillage du territoire national.

‘’La recherche-développement permet de mener des activités de recherches dont les résultats sont diffusés auprès des producteurs dans le but de booster notre économie’’, a déclaré le Dr Diassé, plaidant pour un appui plus significatif à l’endroit de cette structure.

Le cadre a pour missions essentielles de construire un

partenariat dynamique et équilibré au niveau local, pour générer des innovations et développer une synergie d’actions dans une approche inclusive afin de valoriser les résultats de la recherche.

Selon les termes de référence de cet atelier, le cadre concrétise la volonté des autorités locales et administratives, des producteurs

et de leurs organisations, de la recherche, des services de conseil agricole et rural, de construire ensemble une dynamique d’appui à la génération d’innovations techniquement réalisables, socialement acceptables et économiquement viables.

