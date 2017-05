Reprogrammé ce mercredi, le Casa Sport a fait savoir qu’il ne jouerait pas ce match de la 6e journée de Ligue 1 contre Guédiawaye FC. Il réclame le forfait face aux Crabes qui n’avaient pas fait le déplacement à Ziguinchor en décembre 2016.

On va vivre, cet après-midi, un autre épisode du feuilleton du match entre le Casa Sport et Guédiawaye Football Club (GFC). Mais l’issue de ce nouveau numéro est quasiment connue car la probabilité que la rencontre ne se tienne pas est plus grande que l’autre. Bien évidemment si l’on se réfère à l’annonce. Les dirigeants du club de Casamance ont affirmé leur position de ne pas jouer ce match de la 6e journée de Ligue 1 sénégalaise initialement programmé le mercredi 14 décembre dernier. Samedi, le coach de l’équipe a marqué son soutien à ses employeurs.

‘’Nous sommes sous la responsabilité de l’administration et nous sommes totalement en phase avec eux (les dirigeants). De toute façon, leur décision sera la nôtre, parce que jusqu’à la preuve du contraire, je n’ai pas reçu quelque chose qui notifie que ce match va être joué. Nous serons à Ziguinchor le jour même du match et nous attendrons (de voir) si le Guédiawaye FC fera le déplacement’’, avait déclaré Athanase Tendeng, juste après la défaite (0-0 ; 5 tab 4) face à Niary Tally, en quart de finale de la Coupe de la Ligue.

Suite à la difficulté rencontrée par GFC de rallier Ziguinchor, la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) avait rappelé les arbitres qui devaient se rendre dans la ville et reporté le match. Le Casa Sport a estimé que la Lsfp n’avait pas respecté le délai de 48 heures pour reporter un match. L’équipe s’est présentée au stade Aline Sitoé Diatta et les dirigeants ont appelé un huissier pour constater l’absence du GFC. Après moult négociations infructueuses, la Ligue pro a décidé de reprogrammer ce match à ce mercredi 3 mai, malgré le refus du Casa Sport de jouer. Le club réclame ses 3 points. ‘’Pour nous, c’est un coup à marquer si on refuse de jouer la rencontre, (même si) cela ne nous fait pas plaisir de ne pas jouer le match, vu notre classement. Vous pensez qui va perdre ? C’est nous ! Si Guédiawaye gagne, il sera deuxième, donc nous avons plus intérêt à jouer. Mais si nous ne jouons pas, c’est à juste raison aussi’’, avait dit coach Tendeng.

Ce match est pourtant très important dans la course au titre. Casa Sport (5e, 29 points) et Guédiawaye FC (4e, 30 points) ont l’opportunité de se hisser sur à la deuxième place du podium dominé par Génération Foot (38 points).

Source: Enqueteplus.com