XALIMANEWS : La fin de la cinquième journée de la ligue des champions a vu la qualification de Chelsea et du Barça. Dans la poule A Bale a surpris les reds devils en s’imposant par la plus petite des scores.

Groupe A : Bale surprend Man.U

Le CSKA Moscou s’est imposé contre le Benfica Lisbonne (2-0). Les Russes se rapprochent du but. Pour se qualifier, il faut créer l’exploit d’aller gagner à Old Trafford, lors de la 6éme et dernière journée, et compter sur un faux pas du FC Bale à Lisbonne devant le Benfica. Manchester United a perdu en déplacement à Bale. Les Reds Devils, qui avaient besoin d’un match nul pour valider leur qualification, devront encore patienter.

Barça OK

Le FC Barcelone et la Juventus s’affrontaient pour l’hégémonie dans le groupe D de cette Ligue des Champions. Dès la deuxième minute, Douglas Costa inquiétait ter Stegen suite à un joli récital de Cuadrado. Dans la foulée, Paulinho répondait à son compatriote en tentant sa chance de loin, mais sa tentative fuyait le cadre (3e). En l’absence de Lionel Messi, les offensifs catalans avaient bien du mal à se mettre dans le bain et surtout, les défensifs jouaient un peu trop avec le feu derrière comme sur une action entre Rakitic et Umtiti qui permettait à Dybala de récupérer le cuir dans la surface et tenter sa chance sans succès (18e). Le même Rakitic envoyait le ballon sur le poteau de Buffon sur un coup franc très lointain (22e).

Après la pause, c’était toujours un faux rythme qui était de mise et cela convenait bien au Barcelonais puisqu’avec ce résultat, il s’assurait une qualification pour les huitièmes de finale de la C1 et surtout la première position du groupe. La Juventus, elle, voyait le Sporting CP, qui menait 2-0 à la pause sur sa pelouse contre l’Olympiakos, revenir à seulement un petit point d’elle. Puis il fallait ajouter que la Vieille Dame ne voyait pas vraiment le ballon lors de ces dix premières minutes de ce second acte. Pendant ce temps, Lionel Messi enlevait sa chasuble et se préparait à faire son entrée en jeu pour remplacer Gerard Deulofeu (56e). Mais cela ne changeait pas grand-chose puisque les deux équipes ne parvenaient pas à trouver la faille. Grâce à ce succès, le FC Barcelone se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.