XALIMANEWS : La Confédération africaine de football a procédé mercredi au tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Les matchs auront lieu en février prochain. Le Wydad Casablanca, Al Ahly, le TP Mazembe, l’ES Sahel et Mamelodi Sundowns sont exempts du premier tour . Les clubs sénégalais que sont Génération Foot et Mbour petite côte croiseront, respectivement, Masr El Makasa d’Egypte et RS Berkane du Maroc.

Le tirage au sort qui a eu lieu hier mercredi, n’est pas du tout clément pour les grenats.En effet, le club de Masr, situé à 120 km de la capitale Caire, est le dauphin de la première ligue égyptienne l’an passé avec une meilleure attaque ponctuée par 65 buts marqués en 34 matches.

Quant à Mbour petite côte, n’aura pas un déplacement périlleux puisque son adversaire Berkane, évolue au Maroc. Un pays que les Pélicans connaissent bien car, en 2011, lors de leur unique participation à la compétition, ils ont eu au second tour, un club marocain (Fus de Rabat) qui les avait éliminés.

A noter que, la Ligue des Champions africaine « Total 2018 » est la 54e édition de la plus importante compétition africaine de clubs mettant aux prises les meilleurs clubs de football du continent africain. Il s’agit également de la 21e édition sous la dénomination « Ligue des champions »