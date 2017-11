Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Le choc de la 5éme journée de la ligue des champions, qui se joue ce mardi pour les groupes E, F, G, et H sera la rencontre FC Séville contre Liverpool.

Groupe E : Séville/Liverpool

Cette est une des rares où aucune ne s’est détachée. En tête avec 8 unités, Liverpool ne fera pas un déplacement facile chez son dauphin Séville (7 points). Quant au Spartak Moscou (5 points), c’est un piège de recevoir la modeste formation Slovène Maribor qui n’enregistre qu’un seul point.

Groupe F : Naples/shakhtar

Dans cette poule il ne reste à disputer que le second ticket car Manchester City a pris la première place. Le shakhtar Donetsk et Naples vont se disputer la deuxième place synonyme de qualification en huitième. Les italiens qui n’ont que trois points, ont l’obligation de gagner. Une tâche qui ne sera pas facile dans la mesure où le défenseur Sénégalais Koulibaly et le latéral égyptien Ghoulam seront absents.

Groupe G : Monaco n’a plus son destin en main

Monaco (4éme avec 2 points seulement) est en danger. Il doit absolument battre le Rb Leipzig qui est troisième et espérer un faux pas du Porto (2éme avec 6 points) sur la pelouse du leader surprise Bésiktas (10 points).

Groupe H : Dortmund éliminé ?

Dans une situation périlleuse Dortmund conserve une maigre chance de se qualifier au second tour de cette ligue des champions. Il va falloir qu’ils battent les anglais (Tottenham 1er avec 10 points) et espérer une défaite quasi impossible du Réal Madrid face aux chypriotes (Apoel Nicosie)