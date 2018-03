Xalima News: La Juventus a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, après sa victoire sur Tottenham (2-1). Menée au score en première période, la Vieille Dame est revenue dans la partie en seconde période. Gonzalo Higuain permettait aux visiteurs de revenir dans la partie (1-1), avant que l’autre Argentin Paulo Dybala ne donne le but de la victoire à la Juve. Tottenham qui avait réalisé une belle performance lors de la manche aller (2-2) voit son parcours s’arrêter aux portes des quarts. Dans l’autre match de la soirée, Manchester City a validé son billet, après avoir écarté les Suisses du FC Bale, malgré une défaite des Anglais (2-1). Avec le résultat à l’aller (4-0) des Citizens, la partie était déjà pliée.

Manchester City et Juventus rejoignent Liverpool et le Réal Madrid qualifiés hier.