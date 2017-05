Tweet on Twitter

XALIMA NEWS – La finale de l’Europa League mercredi à Stockholm (18h45 GMT) entre Manchester United et l’Ajax Amsterdam, qui s’annonçait comme une belle fête sportive, a pris une autre tonalité après mancunienne meurtrier qui a touché la ville mancunienne.

L’Uefa, organe de tutelle de la compétition, s’est déclarée « sous le choc »après l’attentat, mais s’est voulue rassurante mardi à la veille de la finale à Stockholm. L’Union européenne du football assure avoir « pris en compte »le risque terroriste depuis le début des préparatifs.

Le coach de Manchester United José Mourinho a confié sur Twitter que ses joueurs et lui étaient « très tristes après les événements tragiques de la nuit dernière ». Mais dans un autre tweet il a souligné qu’il y avait « un travail à faire », c’est à dire jouer la finale de l’Europa League, et l’emporter.