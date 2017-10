Tweet on Twitter

XALIMANEWS : La ligue professionnelle de football a fixé à la date du 21 octobre prochain, le démarrage de la prochaine saison, à la suite de la réunion de son Conseil d’administration tenue hier à son siège, informe un communiqué de la structure.

« De manière indicative les compétitions démarrent par la Coupe du parlement le week-end du 21 et 22 octobre », souligne le communiqué, précisant que « le CA a adopté le projet de calendrier établi par la commission paritaire Ligue-Fédération sénégalaise de football. Ce projet de calendrier sera soumis à l’approbation di comité exécutif de la fédération pour approbation définitive ».

L’autre mesure concerne la tenue de la « super coupe qui opposera le champion de la Ligue 1 au vainqueur de la coupe de la ligue ». Quant à la première journée du prochain championnat professionnel 2017-2018, elle est prévue pour « le weekend du 18 et 19 novembre 2017 ». « Compte tenu de la spécificité de la prochaine saison marquée par la tenue de la coupe du monde de football (14 juin-15 juillet), la finale de la coupe de la ligue est prévue le 2 juin et la fin de la saison marquée par la coupe du Sénégal le 9 juin ».

Par ailleurs, le communiqué souligne que « les matchs de championnat (ligues 1 et 2) se joueront en week-end et les matchs de coupe de la ligue se joueront en semaine sauf les demi-finales, et la finale. »

Linguère reste en L1

Concernant l’accession en division supérieure, relégation et maintien, la source informe qu’en raison de la sanction infligée à l’Us Ouakam, suspendue pour une période de 5 ans par les instances juridictionnelles de la fédération, le bureau de la ligue a proposé au Ca les aménagements ci-après qui ont été adoptés : « La Linguère de Saint-Louis, premier club relégable à l’issue de la défunte saison, sera maintenu en ligue 2, en conséquence du maintien de la Linguère de Saint-Louis en l1 ».

Dans la foulée, note-t-on, « le conseil d’administration a validé les dossiers d’accession en Ligue 2 des clubs Keur Madior et El Fatick, issus du championnat de national 1. L’assemblée générale sera chargée de les installer comme parties prenantes du football professionnel ».

Pas de Sargal foot Pro

Pour ce qui est des représentations au niveau du Ca des acteurs du football, il est indiqué : « Conformément aux statuts de la Lsfp, les représentants des associations suivantes ont été autorisés à désormais siéger au sein du Ca de la ligue. Il s’agit des associations représentant les entraineurs, les arbitres et les médecins du sport qui ont désigné leurs membres devant désormais siéger au Ca de la ligue après acceptation définitive par l’assemblée générale de la Ligue. Seule habilitée à valider définitivement les dits choix. »

Le communiqué informe également de la décision prise par le conseil d’administration « de ne pas organiser le Sargal Foot, pour respecter la mémoire des disparus de la finale de la coupe de la Ligue ».

A noter que la prochaine réunion du Ca aura lieu avant le démarrage effectif de la prochaine saison. Elle sera consacrée aux Etats financiers, au projet de budget et sera jumelée avec la tenue de l’assemblée générale.

Au chapitre des regrets, la LSFP informe que pour une deuxième année de suite, elle risque d’organiser ses compétitions sans le concours du sponsor traditionnel orange. La société de téléphonie a notifié à la Ligue, contre toute attente, sa décision de ne pas sponsoriser ses activités pour des questions « d’ordre budgétaire ».

Source Le Quotidien