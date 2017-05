Tweet on Twitter

Xalimanews: Ces deux visages sont, désormais, célèbres. Mouhamed Diallo et Sokhna Ndèye Diarra Ngom, sacrés champions du monde au concours de récital de Coran en Malaisie, occupent une place dans les médias et font le bonheur des internautes Sénégalais. Pour rappel, ils ont remporté respectivement les première et troisième places. Ils deviennent ainsi les héros de tout un peuple.