Un feu de brousse ravage depuis 48 heures déjà une partie du ranch de Dolly, en plein cœur du Djoloff. Déjà, 60 hectares de tapis herbacés ont été calcinés par les flammes.

Depuis le dimanche 9 avril, aux environs de 14 heures, un violent feu de brousse est en train de ravager une bonne partie du tapis herbacé se trouvant à l’intérieur du centre du Ranch de Dolly. Jusqu’à maintenant, les flammes n’ont pu être maîtrisées, nous informe le chef du village de Dolly, Touradou Ka. Joint par téléphone, le chef de village a sonné l’alerte: “nous appelons au secours, car le ranch est en train de brûler depuis dimanche. Nous avons appelé un peu partout, mais jusqu’à présent, on a vu personne pour nous assister”. Selon lui, depuis 48 heures maintenant, cette zone de repli des animaux est en proie aux flammes. Plus de 60 hectares sont déjà partis en fumée. La brigade des eaux et forêt qui se trouve sur place ne dispose pas de carburant pour aller maîtriser le feu, nous informe l’un des agents joint sur place, qui a requis l’anonymat.

Bien qu’informés par cette situation dramatique du Ranch, les agents du service des eaux et forêt de Linguère n’ont pas jusqu’à présent, rallié les lieux pour des raisons inconnues. Et malgré les efforts des habitants de Dolly, le feu continuer de ravager une bonne partie du tapis herbacé.

D’après le chef de village, aucune perte en vie humaine n’a cependant été notée. “Mais l”herbe brûlée est importante”, souligne-t-il en insistant sur le fait que le feu de brousse continue de brûler encore dans le ranch. L’alerte est sonnée, mais les secours tardent à venir, le feu risque de dévaster ce lieu de pâturage du Djoloff.

Source : Vox POPuli