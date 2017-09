Le live de PétroTeam Monde était axé sur la mobilisation en vue de la manifestation anti franc CFA prévue ce 16 septembre, simultanément dans différentes capitales africaines demain. Mais par digression, l’invité du jour, le professeur Cheikh Omar Diagne a fait de grosses révélations sur la franc-maçonnerie au Sénégal, et son empreinte dans la constitution et le drapeau national.

Il a fallu que le professeur Cheikh Oumar Diagne, avant d’en venir à la lutte contre le franc CFA, cette monnaie de l’empire colonial français, fasse l’historique de la constitution sénégalaise. Et, de fil en aiguille, il a fini par révéler l’implication des francs-maçons dans la constitution sénégalaise : «tous les éléments de la république nous viennent de la France. Nous ignorons ses bases, nous n’avons pas écrit notre constitution. Elle a été calquée sur le modèle français qui a été écrit par des francs-maçons. Que ce soit l’hymne national ou le drapeau national et les armoiries, tous viennent de sources occultes, rien ne vient d’un sénégalais ni ne parle du Sénégal. De même, dans la constitution, il y a des phrases entières écrites par des francs-maçons et il y existe aussi des déclarations et attachements non justifiés. Dans les armoiries, on retrouve les mêmes couleurs de l’organisation la Rose Croix avec les emblèmes d’un lion aux pieds de dragon et d’un baobab. Celle qui a dessiné l’emblème du lion s’appelle Suzanne Gauthier ; la partie gauche avec le lion représente le mal et son avancée et son pouvoir dans le monde. Le baobab et le fleuve sont mentionnés dans les Psaumes et signifient le bien. C’est qui figure dans l’armoirie qui est le sceau du Sénégal, les éléments fondateurs de la république du Sénégal faits par des franc-maçon français». Il rajoutera d’ailleurs que ; «c’est avec l’avènement de Macky Sall qu’une nouvelle loge maçonnique dénommée GLMA (grande loge mixte africaine) a été créée. Et, celui le maître pilote n’est personne d’autre que le secrétaire du parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng qui, du reste, est le plus gradé d’entre les francs-maçons sénégalais».

Pour en revenir à la la lutte pour la sortie du franc CFA et la manifestation, l’un des chevaux de bataille du groupe PétroTeam Monde, l’invité de Cheikh Sadbou Kébé rappellera d’abord une déclaration du français premier président de la chambre de commerce du Sénégal ; «les intérêts de la France et du Sénégal sont imbriqués. Il n’y a pas de différence ». En 1960 notre banque centrale était à Paris ce n’est en 1977 qu’elle est revenue au Sénégal. Le premier Gouverneur de la banque centrale était un français Robert Julienne. Nous devrions dépasser ce stade depuis longtemps si la monnaie fût au service de l’économie. Au point de vue éthique, économique et politique, le franc CFA ne se justifie pas. Le traité de l’UEMOA permet à qui veut d’en sortir en six mois. Idriss Déby est un menteur quand il indexe la France, utilisant le Cfa pour s’attirer la sympathie d’une jeunesse africaine résolu à se départir de cette monnaie de singe. Le débat c’est plutôt de savoir dans quelles conditions se séparer du franc CFA, ls garde-fous pour assurer la stabilité post-exit et la définition d’une politique monétaire en harmonie avec nos aspirations économiques. C’est l’exemple de la Guinée et des leaders africains éliminés par Tante France qui met à l’infinitif nos présidents-pions sur des questions relatives au Franc dans les colonies françaises modernes ».

Ce 16 septembre 2017 risque d’ors et déjà d’être gravé dans la mémoire des panafricains et de tous les activistes qui luttent pour une souveraineté économique des pays africains encore sous le joute de la France à travers le franc CFA. Ça sonne la grande mobilisation pour la manifestation contre cette monnaie de l’ancien empire colonial français.