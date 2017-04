La saison de Sadio Mané est-elle d’ores et déjà terminée ? La question mérite d’être posée. Le coach des Reds, interrogé sur la question hier mardi, n’a pas exclu cette éventualité.

La blessure de Sadio Mané, samedi, face à Everton (3-1) lors de la 29ème journée de la Premier League pourrait être plus grave que prévue. Sorti à la 57ème minute de cette rencontre après avoir marqué le premier but de son équipe, son 13ème de la saison, Sadio Mané avait subi un tacle appuyé de Baines qui avait occasionné une torsion de son genou. Alors que le joueur a passé des examens, dimanche, l’on n’est toujours pas fixé sur la gravité de sa blessure et l’éventuelle durée de son absence. Interrogé sur les résultats de ces examens, mardi, le coach allemand des Reds n’a pas donné plus d’informations sur l’état de son joueur. S’il confirme que l’attaquant des Lions est d’ores et déjà forfait pour la rencontre de la 30ème journée de la Premier League, ce mercredi contre Bournemouth, Jürgen Klopp dit encore attendre d’en savoir un peu plus sur la gravité de la blessure de son meilleur buteur cette saison.

L’ancien entraîneur de Dortmund a confié, par ailleurs, que Sadio Mané devra subir d’autres examens avant d’être fixé sur la nature exacte de sa blessure. «Ce n’est pas clair à 100%. Bien sûr il a subi des examens et un scanner, mais nous devons attendre», a indiqué Klopp à Melwood, le centre d’entraînement des Reds, mardi. «La seule chose que je peux affirmer, c’est qu’il ne jouera pas demain (ce mercredi), pour le reste nous allons voir», a-t-il poursuivi. Toutefois, at- il reconnu, «ce n’est pas très positif, nous devons dire les choses telles qu’elles sont. Mais nous ne sommes pas en mesure de dire ce qu’il en est exactement». à 8 semaines de la fin de la saison, l’inquiétude est toutefois grande de voir Sadio Mané mettre un terme à sa saison. «Malheureusement, c’est possible, mais je ne peux l’affirmer maintenant. Pourquoi devrais-je l’affirmer quand je n’en suis pas sûr», a répliqué Klopp.

Interrogé sur l’éventualité de devoir finir la saison sans son joueur vedette, il répond : «Mon boulot, c’est de trouver des solutions et je travaille sur ça tout le temps, et c’est ce que nous allons encore faire». S’il devait s’absenter pour une longue durée, Sadio Mané (24 ans, 27 matchs et 13 buts en Premier League cette saison) pourrait énormément manquer à Liverpool. La presse anglaise est en tout assez pessimiste, annonçant que les examens de l’international sénégalais ont été peu concluants. Les tabloïds anglais craignent déjà pour une qualification de Liverpool en Ligue des champions sans Sadio Mané. Une absence dont pourraient également pâtir les Lions pour le premier match des éliminatoires de la CAN 2019 au mois de juin prochain.

Source: STADES