Sauveur de Liverpool, lundi soir, lors du derby contre Everton (1-0), Sadio Mané est revenu sur sa belle performance. Sur le site officiel de son club, l’international sénégalais a affirmé vouloir continuer à marquer beaucoup de buts.

« J’avais un peu de chance, mais je veux toujours être chanceux et marquer des buts pour l’équipe. Je suis reconnaissant et très heureux de marquer le but gagnant pour l’équipe », a-t-il déclaré. « Ce n’était pas un match facile, mais je pense que nous avons mérité de gagner parce que nous avons eu beaucoup de chances », a-t-il ajouté, relevant que lui et ses partenaires étaient face à une très bonne équipe, mais, « nous avons dû continuer jusqu’à la fin pour obtenir la victoire ». Pour lui, Liverpool doit continuer ainsi, pourquoi pas jusqu’à la fin de la saison ».

Le Boxing Day

L’attaquant des Reds a, par ailleurs, évoqué le Boxing Day qui se joue au lendemain de Noël, mais également marqué par des rencontres successives.

« Ce sera une période difficile parce que les matchs sont si proches, mais je pense que tout le monde est habitué. Ce ne sera pas facile, mais nous allons faire avec parce que nous sommes tous des professionnels, ce ne sera pas un problème pour nous », a-t-il conclu.

Source: Avec IGfm