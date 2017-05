Livourne en Italie : Sale besogne du « modou modou » Ablaye Ndoye qui viole et tue une fillette italienne

Condamné à plusieurs reprises pour vol, violences et bagarres dont menace armée à l’aide d’une hache, le « modou modou » Ablaye Ndoye demeure un véritable récidiviste. Mais, il a franchi le Rubicon en s’en prenant à une innocente fillette du nom d’ Ilaria 10 ans qui l’a horriblement violée avant de l’étouffer à mort. Un acte barbare. A l’audience, devant la stupéfaction totale de tout un chacun, l’émigré sénégalais se moquait de la mère de la victime, selon la source de wabitimrew présente lors du procès tenu mercredi dernier. Un gâchis pour des sénégalais rencontrés au procés, pour le mis en cause et sa famille, d’autant plus qu’il risque gros au vu des peines applicables au viol, à l’enlèvement d’enfant et de meurtre pour lesquelles il est poursuivi qui sont d’au moins vingt ans. En présence de certaines circonstances aggravantes, comme la préméditation ou l’empoisonnement, la peine va de la réclusion criminelle à perpétuité.

