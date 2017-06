Tweet on Twitter

XALIMANEWS-L’ONG américaine ARTICLE 19, dirigée par Fatou Diagne Senghor, est consternée par la mise en détention provisoire de Houlèye Mané, Mariéme Diouf, Fatou Binetou Ndiaye et Cheikh Tidiane Sarr pour avoir partagé sur WhatsApp une photomontage satirique du Président de la République du Sénégal, MackySall.

Selon les défenseurs des droits de l’homme, cette détention provisoire de Houlèye Mané et compagnie constitue une atteinte grave à la liberté d’expression et au caractère secret de la correspondance.

Et par conséquent, ils demandent leur remise en liberté immédiate et l’abandon des poursuites pour «délits de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs» et «association de malfaiteurs».