XALIMANEWS – Les hommes du commissaire Wally Camara de la région de Louga viennent de mettre la main sur une centrale composée de plus de quatre-vingt décodeurs et des câbles optiques qui servaient d’alimentation. Ils n’ont rien laisse? sur place. Les câblodistributeurs étaient très nombreux au Commissariat central de la ville, après l’intervention des forces de l’ordre dans le quartier de Thiokhna.

Selon nos sources, le président du GIE And Ligeye du comptoir Lougatoise technologie applique? (COLOTA), Ndiack Kane, n’a pas manqué d’exprimer toute sa colère face à cette arrestation et lance un appel au Chef de l’Etat. « On a notre GIE qui est juridiquement reconnu. Mais on veut nous empêcher de faire notre travail et a? l’ère du numérique, les populations ne devaient vivre une autre forme de colonisation », a-t-il laissé entendre.

Pour M. Kane, cette opération est un complot planifie? de concert avec les responsables de la chaine cryptée. « On ne laissera pas passer car il y a au moins 120 pères ou soutiens de familles qui s’activent dans ce réseau. Ils veulent qu’on aille agresser ou voler les gens. Mais on refuse de tomber si bas », a répliqué le président des câbleurs de Louga. Pendant que la population fustige, les représentants de Canal+ ont préféré se taire sur cette question. Et du côté? des limiers, l’enquête suit son cours.

Par ailleurs, il faut préciser que cette opération a été faite par la Police, en compagnie de trois responsables de Canal +.