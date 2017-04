La kermesse organisée le week-end dernier, par des jeunes du quartier Santhiaba de Louga, s’est transformée en une véritable scène de pugilat entre T. Sine et S. Fall.

Tout a commencé dans la nuit du jeudi au vendredi dernier, quand T. Sine et S. Fall ont échangé des propos aigre-doux. A l’origine, S. Fall avait mal digéré d’avoir été dénoncé (tricherie au jeu) par T. Sine. “Tu n’as pas à t’immiscer dans notre jeu. Si tu récidives, tu auras affaire à moi et je te transformerais en femme”, le menacera-t-il. La réplique de Sine ne tarda pas : “Si tu triches encore, je te dénonce.” Très vite, les deux jeunes ont bandé les muscles, s’empoignant, avant d’être séparés. Peine perdue, Sine et Fall se retrouvent dans la rue et se battent comme des chiffonniers. Pratiquant d’art martial, Sine prend le dessus. Fall, la rancune tenace, décide de laver l’affront et suit son antagoniste jusqu’à la mosquée de Guéyéne. Et dans leur affrontement, il cible l’oreille droite de Sine et la mord avec conviction, au point d’en arracher une bonne partie. Blessé et perdant du sang, Sine est acheminé aux urgences du Centre hospitalier Amadou Sakhir Mbaye.

Les médecins qui voulaient lui faire une greffe ne verront pas la partie arrachée. De nombreuses recherches entreprises sur les lieux de la bagarre, pour la retrouver, ont été vaines. Muni d’un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail (ltt) de 7 jours, T. Sine a porté contre son adversaire, également détenteur d’une Itt de 7 jours.

T. SINE: “Il a plusieurs fois cherché à m’arracher le sexe”

“Je souffre énormément. Depuis notre bagarre, je ne parviens pas à dormir la nuit, je ne sais si je pourrai réentendre correctement. D’ailleurs, je m’interroge sur les véritables mobiles de mon adversaire qui s’est acharné au point de m’arracher l’oreille. Je peux m’estimer heureux, car au cours de la bagarre, S. Fall a plusieurs fois cherché à s’agripper à mon sexe. Mais, j’ai pu me défaire de sa prise.”, raconte M. Sine

Source : L’Observateur