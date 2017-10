Le transfert prochain des activités de l’Aéroport international Léopold Sédar Senghor vers le nouvel Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) le 7 décembre prochain, date prévue par les autorités pour l’inauguration de cette nouvelle infrastructure va provoquer des grandes conséquences en terme de perte d’emplois.

La déclaration est d’El hadji Mansour Samb, directeur général de la société d’assistance aéroportuaire, Sénégal handling service (Shs). Invité du jour de l’émission Objection de la radio Sudfm (privée) hier, dimanche 8 octobre, El hadji Mansour Samb a indiqué que l’ouverture de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass va provoquer la disparition de la société Shs.

Détenue selon lui, par des privés sénégalais, Shs est leader sur l’assistance au sol au niveau de la plateforme Lss (Aéroport international Léopold Sédar Senghor) avec plus de 70% de parts de marchés de l’assistance au sol et un poids économique de 10 milliards par an mais aussi un personnel évalué à plus de 800 personnes.

Poursuivant son propos, El hadji Mansour Samb a expliqué que sa société va être remplacée0 par la nouvelle société Assistance et aide services (2 As), créée par les Turcs et qui n’a aucune expertise en la matière après la remise en question par les autorités de leur agrément d’assistance au sol sur tous les aéroports du Sénégal renouvelée en 2013 sur une période de dix ans, l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass y compris.

