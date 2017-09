Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Aujourd’hui est un jour crucial pour Luc Nicolaï. En effet, c’est ce mardi 19 Septembre que la Cour d’Appel de Saint Louis doit statuer sur le différend qui oppose le promoteur de lutte au patron du Lamantin Beach. Les débats ont été transférer à Saint Louis après que la Cour Suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Dakar.

Le promoteur de lutte est donc loin d’être tiré d’affaire, surtout que Bertrand Touly et l’hôtel Lamantin Beach sont encore plus déterminés à faire payer le promoteur.

Pour rappel, Luc Nicolaï a été condamné par la Cour d’Appel de Dakar à 5 ans de prison dont 3 ans ferme et des dommages et intérêts fixés à 500 000 millions de Francs, pour détention de drogue, association de malfaiteurs etc. La Cour Suprême avait aussi décerné un mandat d’arrêt contre le promoteur de lutte.