XALIMANEWS : Dans un entretien accordé au quotidien sportif Stades, le coach Cap-Verdien Lùcio Antunes, jeune et talentueux entraîneur qui a fait ses humanités au Réal de Madrid comme stagiaire, a indiqué détenir les clefs techniques qui vont lui permettre de barrer la route aux lions de la téranga.

«C’est un entraîneur intelligent, bien organisé, méthodique et ambitieux, avec des idées bien à lui », disait Jose Mourihno en parlant du sélectionneur des Iles du Cap- Vert qui faisait un stage au Réal de Madrid.

Pour ce match contre le Sénégal, Lùcio Antunes reconnait être dans la pression la plus intenable mais il estime que c’est un état de nature normal qu’il partage avec Aliou Cissé même avec les journalistes.

Certes, on va faire un match très difficile mais à la fin le Cap Vert va gagner

«On est bien dans notre peau. Et j’espére qu’on le sera samedi. On sait bien que l’équipe du Sénégal est très forte avec de bons joueurs qui jouent dans de grandes Ligues. Si le Sénégal joue avec Gassama, Mbodj, Koulibaly, Kouyaté, Guéye, Mané, Keita, on va gagner par 1-0 et si elle fait quelque modification ça sera par 2-0 (éclat de rire). Les joueurs savent qu’on va faire tout notre possible pour gagner. Certes, on va faire un match très difficile mais à la fin le Cap Vert va gagner

Idrissa Gana, le joueur le plus important dans l’équipe du Sénégal

«Je connais tous les joueurs du Sénégal par cœur. J’ai le match de tous les joueurs du Sénégal en club et par poste. Le joueur qui fait la différence dans votre équipe (ndlr : l’équipe du Sénégal), c’est Guèye, celui de Everton. C’est un joueur constant dans son jeu. Il fait bien son boulot. Il assure bien ses relances. Si ses ballons n’arrivent pas pour Sadio, Moussa Sow ou Keita, ils ne joueront pas. Pour moi, c’est le joueur le plus important dans l’équipe du Sénégal »

C’est un match crucial pour le Sénégal

«Tout le monde sait que ce match est important et pour les Cap-Verdiens et pour les Sénégalais. Si on n’a pas de pression mieux vaut aller à la pêche car là-bas, il n’y a aucun souci à part la pêche. Le match sera important pour nous et pour le Sénégal. Nous avons 6 points, le Sénégal 5 points, donc ça sera plus crucial pour le Sénégal qui doit nécessairement s’imposer. Il faut jouer avec tranquillité et sérénité » en parlant de son équipe et a poursuivi. Les joueurs savent qu’on va faire tout notre possible pour gagner ».

Ce qu’on doit éviter dans ce match

« Ce qu’on doit éviter dans ce match ? Je ne sais pas encore. Le Sénégal a une profondeur de banc qu’aucune sélection en Afrique ne dispose. Tu calcules les titulaires et les remplaçants peuvent faire la différence. Dans cette équipe, il y a plusieurs alternatives. Elle joue en 4-3-3 avec deux milieux de terrain et quelques fois ça change avec un joueur au milieu».