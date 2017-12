Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Si l’on en croit la presse anglaise, les esprits se sont échauffés hier après le derby entre Manchester United et Manchester City. Une bagarre aurait éclaté dans les couloirs d’Old Trafford, impliquant plus de 20 joueurs, dont Romelu Lukaku, et plusieurs membres du staff.

A l’origine de l’incident, une altercation verbale entre José Mourinho et Ederson, le gardien de City. Le coach des Red Devils aurait d’abord demandé aux Citizens, qui célébraient leur victoire dans le vestiaire, de baisser la musique, ce qui aurait provoqué la colère du portier brésilien. Les insultes se sont alors mises à fuser (d’abord en portugais puis en anglais). Ensuite, “The Special One” lui aurait lancé: “Respecte-nous p… ! Qui es-tu?”

D’autres joueurs s’en sont mêlés, y compris Romelu Lukaku, venu prêter main forte à son entraîneur. La situation a fini par dégénérer à tel point que des stewards et des forces de police ont dû intervenir. La presse anglaise compare la scène à une “rixe dans un pub”.

“C’est devenu dingue pendant quelques secondes avec beaucoup de cris et d’insultes. Ça a failli devenir incontrôlable”, explique un témoin au Sun.

Selon The Telegraph, de l’eau et du lait auraient été jetés vers Mourinho, qui aurait même reçu un coup sur la tête. The Sun évoque également un crachat d’Ederson en direction du Portugais. Si ce dernier s’en est sorti sans blessure, ce n’est pas le cas de Mikel Arteta, l’adjoint de Pep Guardiola, qui a fini avec l’arcade en sang.

Ambiance…