La nouvelle mosquée, qui peut accueillir près de 1 200 personnes, dispose d’un minaret de 55 mètres de haut et d’une coupole de verre de 37 mètres.

Le lieu de culte fait également office de lieu culturel, en témoignent les nombreux espaces aménagés : un musée, une bibliothèque, un centre de jeunesse et de sport, une maison d’hôtes, des studios de télévision et de radio, une salle de conférence et un bazar couvert. Son parking a une capacité de 150 places. Sa construction aura nécessité environ 20 millions d’euros.

« Aujourd’hui, c’est un jour très spécial pour nous. Pour la première fois, nous prions dans une mosquée qui a été construite depuis de nombreuses années », a déclaré Nevzat Ya?ar A??ko?lu, président de DITIB, lors de l’ouverture de la mosquée vendredi 9 juin.

L’ouverture de cette mosquée était attendu par la communauté musulmane locale. La première pierre de l’édifice avait en effet été posée en 2009. Son inauguration devait avoir lieu en 2012 mais a été repoussée en raison de problèmes liés à la construction.