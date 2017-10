Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Les États-Unis ont annoncé ce 30 octobre une aide financière aux pays du Sahel engagés dans la lutte contre les jihadistes, mais sans passer par les Nations unies comme l’espérait notamment la France.

L’enveloppe pour soutenir les efforts antiterroristes de la Force conjointe du G5 Sahel pourra aller jusqu’à 60 millions de dollars. Elle a été dévoilée par le secrétaire d’État américain Rex Tillerson juste avant le début, au Conseil de sécurité de l’ONU, d’une réunion ministérielle pour consolider l’aide internationale à cette opération formée de soldats du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et de Mauritanie.

Selon le chef de la diplomatie américaine, ces fonds vont « renforcer nos partenaires régionaux dans leur combat pour assurer la sécurité et la stabilité face au groupe jihadiste État islamique et aux autres réseaux terroristes. C’est un combat que nous devons gagner, et cet argent va jouer un rôle-clé pour y parvenir».

Mais il a aussi plaidé pour « une aide multilatérale », qui « offrirait un appui opérationnel et logistique pérenne à la Force conjointe » et constituerait « un signal important du soutien de la communauté internationale aux pays du G5 dans leur lutte contre les organisations terroristes ».