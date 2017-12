XALIMANEWS : Balla Gaye 2 / Gris Bordeaux vont s’affronter le 31 mars 2018, au stade Léopold Sédar Senghor. Le combat a finalement été régularisé au CNG mercredi par le promoteur Luc Nicolaï en personne.

Khalifa Dia, manager de Fass et Double Less, représentant son fils Balla, ont apposé leurs,signatures. “Effectivement, le combat a été régularisé. Il y avait un petit souci mardi, mais tout est rentré dans l’ordre. Les deux parties ont signé”, a informé Luc Nicolaï. Après Balla/Gris, d’autres combats organisé par Luc Nicolaï and Co ont été régularisés. Il s’agit de Reug Reug/Elton et Doumboul/Armée. “Ce sont ces trois grands combats que nous allons offrir aux amateurs. La date du 31 mars est retenue. Le gala de lutte aura lieu au stade Léopold Sedar Senghor”, a indiqué le promoteur de la Petite-Côte.