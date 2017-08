Tweet on Twitter

XALIMANEWS – Pour venir à bout de la déforestation et ses dérivés, notre pays a mobilisé, 89 milliards de francs CFA pour son Programme national d’investissement forestier (PNIF) couvrant la période 2018-2022. La révélation a été faite par Ramatoulaye Dieng Ndiaye, secrétaire générale au ministère de l’Environnement et du Développement durable.

Selon nos confrères de Rewmi, ce programme permettra va également de lutter contre les feux de brousse et mettre en œuvre les bonnes pratiques comme les aménagements participatifs, vulgariser. Mais aussi valoriser les filières de produits forestiers ligneux et non ligneux.

« Nous devons mettre le paquet pour faire face aux défis de l’heure notamment, le trafic illicite de bois, la lutte contre la dégradation des écosystèmes, faire un inventaire de notre patrimoine forestier mais aussi vulgariser les bonnes pratiques en matière de gestion forestière » a souligné, Mme Ndiaye , précisant que 8 projets prioritaires ont été identifiés.

Pour une durée de quatre ans (2018-2022), le PNIF est destiné à la lutte contre la dégradation des forêts. Car, d’après les chiffres du ministère de l’Environnement et du développement durable, le Sénégal perd chaque année 40 000 hectares soit 2,1 % du PIB.