XALIMA NEWS – Pour lutter contre l’émigration clandestine des jeunes, un fonds de 26 milliards de francs CFA a été dégagé par le gouvernement du Sénégal et l’Union européenne (UE). Selon le ministre du Commerce, du Secteur formel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME, Alioune Sar, ce fond dédié à la promotion et au développement des PME, vise à assurer la promotion des petites et moyennes entreprises dans les zones touchées par l’émigration clandestine des jeunes vers l’Europe. “Nous avons ciblé le département de Vélingara, et j’ai instruit mes services, le Bureau de mise à niveau, de créer des fermes intégrées et accompagner tout le processus jusqu’au niveau de la commercialisation”, a-t-il signalé.