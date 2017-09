XALIMANEWS – Le président Macky Sall a fait montre de ses talents de médiateur rapprocher les Président français et rwandais. C’est dans ce sens qu’il faut situer la rencontre des deux chefs de l’Etat hier en marge de l’Assemblée Générale de l’ONU à New York.

En effet, Dakar a réussi à faire renouer les fils du dialogue entre Kigali et Paris. La rencontre d’hier à New York entre les Présidents français Emmanuel Macron et Paul Kagamé, a été le fruit des efforts de médiation du dirigeant sénégalais, Macky Sall qui ne s’est pas lassé d’œuvrer à des retrouvaille entre deux pays en froid à cause du rôle supposé de la France dans le génocide rwandais, aux yeux des autorités rwandaises.

Selon le journal Quotidien, le chef de l’Etat sénégalais, au cours d’une de ses visites en France, n’a pas manqué d’évoquer la nécessité de retrouvailles des deux chefs d’Etat et obtiendra l’aval de son interlocuteur français pour entamer des démarches auprès de son homologue rwandais Paul Kagamé, en vue d’une dialogue entre la France et le Rwanda au plus haut sommet des deux Etats.