Seules les montagnes ne se rencontrent pas. En atteste la scène filmée hier dans la salle des plénières Nelson Mandela de l’Union africaine à Addis- Abeba. «Je peux vous serrer la main», lance le journaliste Adama Gaye en direction du Président Macky Sall. «Je sers toujours les mains», lui rétorque le chef de l’Etat sans acrimonie avant d’enchaîner en se remémorant les diatribes de Adama Gaye contre sa personne : «Tu n’as pas été très amical avec moi, tu sais. Je t’ai appelé quand tu as perdu ton épouse». De là à dire que le Président Niangal va recevoir bientôt l’un des plus grands chroniqueurs du Sénégal et qu’un dégel est en vue….

Source: AZactu