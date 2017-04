Témoignages croustillants, jeudi, entre Macky Sall et Aïssata Tall Sall. Parti présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de la maman de la Lionne de Podor, le chef de l’Etat ne s’est pas empêché de rendre publique, les confidences à lui, faites, par le défunt père de l’avocate

A qui, contre toute attente et devant un public nombreux, rapporte L’As de ce vendredi, Macky Sall a dit toute son affection non sans révéler cette anecdote : «ton papa m’avait demandé de me battre». Et avec émotion, Aïssata Tall Sall de le lui (Macky) rendre si bien après s’être battu évidemment et respecté à la lettre, ces paroles.

«Qu’Allah vous maintienne dans cette haute mission que le peuple vous a confiée», rétorque la maire de Podor, dans ses habits de deuil dont les paroles ont été rapportées par L’As.

Avec le titre à la Une : «Macky charme AÏssata», nos confrères ouvrent une brèche entre le chef de l’Etat et celle qui a déclaré récemment, sa candidature à la présidentielle de 2019.

Source: igfm