XALIMANEWS : Accusé par la justice américaine de corruption et en détention depuis vendredi, le chef de l’Etat Macky Sall, semble préoccupés par le sort de Cheikh Tidiane Gadio. D’après ses collaborateurs, il aurait demandé au Consul du Sénégal à New York, Amadou Ndao, d’aller s’enquérir de la situation de l’ancien ministre des Affaires étrangères et de l’informer du développement de l’affaire, a indiqué L’Observateur,

«Les autorités diplomatiques à New York, aux Etats-Unis, assureront la protection diplomatique de l’ancien ministre des Affaires étrangères, annonce Soro Diop, conseiller technique de Sidiki Kaba, l’actuel chef de la diplomatie sénégalaise. En tant que diplomate, tout ce qui est lié à sa protection, notamment dans le cas présent, à la situation de présomption d’innocence, qui doit prévaloir dans son dossier, l’État du Sénégal y veillera», informe le journal