XALIMA NEWS – Sans le nommer, le président Macky Sall a semblé faire allusion à la déclaration prêtée au chef de file de Rewmi, Idrissa Seck, dont on dit qu’il aurait affiché à la Une de son site qu’il était né pour être « Président ». « I was born to be President », lirait-on. Macky lui, a révélé aux jeunes venus puiser de son parcours que son ambition n’a jamais été de devenir président de la République… Que c’est en défendant des valeurs que le souhait lui est venu.

« Honnêtement, en tant que jeune et même en tant qu’homme politique, je n’avais pour ambition d’être président de la République. Cette ambition ne m’a animé qu’à l’Assemblée nationale, lorsqu’on m’a imposé un combat. C’est à partir de ce moment que je me suis dit que j’allais prendre mon destin en main. Ce n’était pas évident et on ne savait pas où on allait, sinon qu’on avait la foi de nous battre. Même, lorsque j’étais Premier ministre, je n’y pensais pas… Mon seul engagement, jour après jour, était de donner satisfaction au président de la République et de lui donner un bilan pour les sénégalais », a lancé l’apériste en chef.

Avant de titiller les autres qui aspirent à cette situation: « On ne peut pas avoir une trajectoire toute tracée. Il ne faut pas se faire des illusions. On peut être le premier d’une promotion à Harvard, et être l’employé de quelqu’un qui n’a même pas fait l’Université. Rien n’est clair en vérité. On ne peut pas dire qu’on va absolument devenir président de la République. Il y a des gens qui deviennent fous à cause de cela, parce que si leur volonté n’est pas réalisée, ils ont des problèmes avec eux et avec la société. Il faut mener cette ambition avec lucidité et avec foi. Le reste appartient à Dieu », a lancé Macky Sall.

En définitive, Macky Sall a profité de cette occasion pour faire un appel du pied à l’électorat jeune, en exposant son bilan d’étape pour les jeunes, en revenant sur le Pse, le Ter, entre autres.

Par Mor DIOP