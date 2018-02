La campagne présidentielle a commencé, du moins pour Idrissa Seck, Macky Sall et ses souteneurs qui, depuis un moment, ne cessent de se lancer des invectives. Khaly Diouf, coordonnateur du comité des cadres de Rewmi, à Mbour, était l’invité de la radio Sud-fm. Pour le « Rewmiste », c’est Idrissa Seck qui a enseigné la politique à Macky Sall.

Il est d’avis que Macky doit se concentrer sur les urgences de l’heure, au lieu de « suivre Idrissa Seck » et « passer tout son mandat à faire de la politique…« . Il était aussi question du procès Khalifa Sall, des accords signés entre le Sénégal et la Mauritanie, entre autres…

« Au Sénégal, on ne saurait parler de politique, sans en citer le monument, Abdoulaye Wade, en matière de ruse politique, c’est le meilleur« , selon Khaly Diouf. Le « rewmiste » de confier que ce que Wade-père a appris à Idrissa Seck, il n’a enseigné, ne serait-ce que la moitié, à Macky Sall. « Abdoulaye Wade n’a pas enseigné, directement, la politique à Macky Sall. C’est Idrissa Seck qui a enseigné la politique à Macky« , renseigne-t-il, non sans préciser que Macky Sall, lui même, le sait, que ce soit en politique que dans le domaine administratif.

« C’est grâce à Idrissa Seck que Macky Sall a eu à occuper un poste dans l’administration. N’oublions pas que Macky Sall ne faisait pas partie du premier Gouvernement de Abdoulaye Wade. C’est dans le second Gouvernement qu’il a été nommé Dg du Petrosen. C’est par la suite qu’Idrissa Seck l’a pris sous son aile« , poursuit le coordonnateur du comité des cadres de Rewmi de Mbour. A cet effet, il considère que c’est grâce à président de « Rewmi » que le boss de l’Apr a aussi été nommé ministre… « En politique, Macky Sall ne saurait être plus rusé que Idrissa Seck…« , persiste M. Diouf.

Dans une lettre ouverte, le leader du parti Rewmi a notifié au chef de l’Etat la publication, sans délai, de l’accord bilatéral sur le gaz signé avec la Président de la Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz. Khaly Diouf est de cet avis. « Nous ne sommes pas contre Macky« , tient-il à rassurer. Toutefois, il confie qu’ils sont « contre sa politique, sa façon de faire…« .

« C’est la constitution qui nous permet le saisir le président de la République pour lui demander des comptes. Nous sommes ses patrons, c’est nous qui l’avons élu pour qu’il travaille pour notre compte. Donc, si on a des doutes sur sa gestion, on a le droit de lui poser des questions. Idrissa Seck est un citoyen sénégalais qui a son parti politique. Quand il voit le président de la République faire une chose anormale, il a le droit de l’interpeller sur la question« ,

Il estime que, suite à cette interpellation d’Idrissa Seck, le président de la République n’a pas apporté la réponse qui sciée. « Il n’a pas répondu à la question. C’est comme si on te demandait ton nom et que tu réponde par : ‘je pèse 10 kilo…’. Il n’a pas répondu à la question qu’on lui a posé…« , regrette-t-il.

Le procès de Khalifa Sall et Cie connaîtra son épilogue le 30 mars prochain. Khaly Diouf aussi dénonce une « cabale« , un « complot politique » de la part du régime en place et appelle les robes noires à plus de sérénité dans ce dossier. « Pourquoi se sont-ils, seulement, acharnés sur la mairie de Dakar?« , se demande-t-il, non sans dénoncer « la rapidité du dossier Khalifa Sall« , mais aussi certaines « irrégularités de ce dossier« , particulièrement l’immunité parlementaire du député-maire de la Ville de Dakar.

« Macky Sall a peur de tout le monde. Il a peur de Khalifa Sall, de Karim Wade et Idrissa Seck. Il a plus peur de Idrissa Seck même. Et comme on dit en Wolof : ‘Beugg beuré, bagne beuré…’. Et Incha Alla, 2019, le duel Macky – Idy aura lieu (…) On a pas élu le président Macky Sall pour qu’il passe son temps à faire de la politique. Aujourd’hui il ne doit pas se dire : ‘Idrissa Seck est allé ici, je dois, moi aussi, m’y rendre’. Idrissa n’a pas les destinées de ce pays, c’est à Macky qu’on a confié le Sénégal avec un budget consistant, pour qu’il fasse avancer le pays. Alors il doit travailler et arrêter la politique (…)« , tonne M. Khaly Diouf.

senego