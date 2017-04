Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le président de la République a procédé aujourd’hui à la pause de la première de la cité Baraque (appelée Keur Enda) sise à la Liberté 6 Extension. Un important projet immobilier de 210 logements gratuits sera érigé à la place des baraques et autres taudis dans lesquels vivent des populations démunies.

Le président de la République a procédé aujourd’hui à la pause de la première de la cité Baraque (appelée Keur Enda) sise à la liberté 6 Extension. Un important projet immobilier de 210 logements gratuits sera érigé à la place des baraques et autres taudis dans lesquels vivent des populations démunies. Ces dernières acquerront gratuitement les logements qui remplaceront leurs baraques.

Les travaux débuteront au mois de septembre. Le président Sall a profité de cet événement pour parler des législatives. Il a remercié, d’abord, le progressiste Santi Agne, maire de Sicap-Liberté, élu sur la liste de Taxawou Dakar de Khalifa Sall, d’être resté fidèle à Bennoo Bokk Yaakaar.

Ensuite, le chef de l’Etat a rappelé à ses militants venus assister à la manifestation de «respecter le choix des militants qui figureront sur les listes à la députation et d’éviter des querelles de positionnement. En outre, il a demandé à ses opposants de croire en Dieu et de savoir qu’il est élu par sa Grâce et qu’il ne sert à rien de contester un choix divin».

Enfin, pour ce qui concerne la bataille préélectorale effervescente qui prévaut actuellement, le chef de la coalition yakariste dit «laisser ses affidés mener le combat contre ses opposants parce que, superpuissant, il serait de trop dans ce combat que ses partisans peuvent gagner». Une déclaration qui a reçu un tonnerre d’applaudissements !

lessentiel.sn