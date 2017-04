Tweet on Twitter

Le président Macky Sall a appelé ses compatriotes à mener “la bataille du développement économique et social” afin de jouir de la “liberté” que leur octroie l’indépendance.

“Notre liberté est entre nos mains. C’est par nos propres efforts que nous la conforterons, en gagnant la bataille du développement économique et social. C’est ainsi que nous accomplirons notre destin de peuple libre”, a dit M. Sall dans un discours adressé à la nation à la veille de la célébration du 57e anniversaire de l’indépendance.

Faire progresser le pays sur les plans économique et social, c’est réaliser “le rêve des anciens”, a ajouté le chef de l’Etat, estimant que c’est à cette condition que “nous mériterons leurs sacrifices”.

Macky Sall dit par ailleurs tendre “la main à tous et à toutes, pour travailler ensemble, dans l’unité et la cohésion nationales”, pour que le Sénégal soit “toujours libre, uni et (…) marche vers le progrès”.